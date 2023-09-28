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Ким Чен Ын предупредил, к чему приведут действия США

Ким Чен Ын заявил, что действия США приведут ко второй холодной войне

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Михаил Метцель/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что действия США и их союзников приводят к возникновению глобальной «второй холодной войны». Он охарактеризовал поведение Вашингтона как «самого опасного военного государства». Об этом пишет ТАСС.

В своем выступлении на сессии Верховного народного собрания КНДР он отметил, что Пхеньян обладает ядерным оружием, которое служит для самозащиты в условиях продолжительной конфронтации с США — крупнейшим держателем ядерного оружия на планете и их союзниками.

Ким Чен Ын также отметил, что из-за стремления таких империалистических сил к доминированию и экспансии возникает структура «второй холодной войны», которая угрожает суверенным государствам.

Сам Ким Чен Ын заявил, что КНДР увеличит производство ядерного оружия. Председатель Государственного совета КНДР также заявил, что Пхеньяну необходимо укреплять отношения со странами, которые выступают против гегемонии США и Запада.

По его словам, военный союз Японии, США и Южной Кореи является азиатской версией НАТО и причиной войн и агрессии.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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