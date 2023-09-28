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Лавров оценил перспективу запуска российско-украинских переговоров

Лавров: РФ не видит серьезных предложений от Запада о переговорах по Украине

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о перспективах запуска российско-украинских переговоров, заявил, что Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада», — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что позиция РФ «остается в силе», это означает, что Москва готова договариваться с учетом тех реалий, которые сложились «на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов», в том числе недопущения создания на границах России «враждебного нацистского режима».

Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня на Украине. По его словам, РФ один раз уже сделала это, но была обманута.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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