Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США приняли поправку о снижении зарплаты главы Пентагона до 1 доллара

Палата представителей США решила снизить годовую зарплату главе Пентагона до $1

close
100%
Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Поправку о снижении годовой зарплаты министра обороны Ллойда Остина с более чем $221 тысячи до 1 доллара приняли республиканцы палаты представителей, которые имеют там большинство мест. Документ опубликован на сайте палаты.

Так республиканцы-сенаторы выразили свое недовольство работой Остина. Кроме того, таким образом они хотят добиться его увольнения.

Поправка обсуждалась в рамках ежегодного законопроекта об ассигнованиях на оборону, окончательное принятие которого запланировано на 28 сентября.

Как заявила автор инициативы, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х, демократы палаты представителей хотят обвинить экс-президента Дональда Трампа в провале в Афганистане, «который полностью лежит на плечах Ллойда Остина, [президента США] Джо Байдена и его администрации».

«Трамп никогда бы не оставил афганский народ в полной разрухе и под контролем террористического правительства. Ллойд Остин — неудачник, и я только что приняла поправку в палате представителей, чтобы уволить его», — написала она.

Ранее шеф Пентагона призвал нарастить поставки Украине боеприпасов для ПВО.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях