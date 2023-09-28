В США приняли поправку о снижении зарплаты главы Пентагона до 1 доллара

Поправку о снижении годовой зарплаты министра обороны Ллойда Остина с более чем $221 тысячи до 1 доллара приняли республиканцы палаты представителей, которые имеют там большинство мест. Документ опубликован на сайте палаты.

Так республиканцы-сенаторы выразили свое недовольство работой Остина. Кроме того, таким образом они хотят добиться его увольнения.

Поправка обсуждалась в рамках ежегодного законопроекта об ассигнованиях на оборону, окончательное принятие которого запланировано на 28 сентября.

Как заявила автор инициативы, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х, демократы палаты представителей хотят обвинить экс-президента Дональда Трампа в провале в Афганистане, «который полностью лежит на плечах Ллойда Остина, [президента США] Джо Байдена и его администрации».

«Трамп никогда бы не оставил афганский народ в полной разрухе и под контролем террористического правительства. Ллойд Остин — неудачник, и я только что приняла поправку в палате представителей, чтобы уволить его», — написала она.

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