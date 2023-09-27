Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе рассказали о миссии для Нагорного Карабаха

Госдеп: США намерены в ближайшие дни согласовать детали миссии для Карабаха

close
100%
Depositphotos

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены в ближайшие дни согласовать детали международной наблюдательной миссии для Нагорного Карабаха и рады, что Азербайджан готов ее принять. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон будет в предстоящие дни работать со своими союзниками и партнерами для того, чтобы определить, как именно будет выглядеть эта миссия.

«Но в конечном счете мы хотим видеть возвращения к столу переговоров», — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что США приветствуют «сделанное буквально только что заявление правительства Азербайджана... что они будут рады принять такую международную наблюдательную миссию».

До этого пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что более 53 тыс. вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях