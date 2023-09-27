В Госдепе рассказали о миссии для Нагорного Карабаха

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены в ближайшие дни согласовать детали международной наблюдательной миссии для Нагорного Карабаха и рады, что Азербайджан готов ее принять. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон будет в предстоящие дни работать со своими союзниками и партнерами для того, чтобы определить, как именно будет выглядеть эта миссия.

«Но в конечном счете мы хотим видеть возвращения к столу переговоров», — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что США приветствуют «сделанное буквально только что заявление правительства Азербайджана... что они будут рады принять такую международную наблюдательную миссию».

До этого пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что более 53 тыс. вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.