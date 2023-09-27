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Трюдо извинился перед Зеленским за чествование нациста в парламенте

Трюдо: извинения Зеленскому за чествование эсэсовца направили по дипканалам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что направил по дипканалам извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам», — сказал он.

До этого политик ушел от прямого ответа, отметив, что канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины». Трюдо не выполнил просьбы оппозиции принести публичные извинения Зеленскому прямо в парламенте.

До этого лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо несет полную ответственность за скандал с приглашением служившего в дивизии СС «Галичина» нациста Ярослава Хунки в парламент. По его словам, премьер-министр теперь должен «извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами».

27 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от канадских властей за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего ветерана дивизии СС.

Ранее в МИД Германии назвали неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады.

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