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США ввели санкции против Ирана, Китая, ОАЭ и Турции

США ввели санкции против физлиц и юрлиц в Иране, Китае, ОАЭ и Турции за помощь РФ

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Global Look Press

Министерство финансов США ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и Турции, причастных, по мнению ведомства, к закупкам деталей для иранской программы ударных беспилотников, которые якобы передаются России. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

В министерстве утверждают, что попавшие в санкционный список физлица и юрлица «осуществляли поставки и финансовые операции по закупке серводвигателей — важнейшего компонента иранских БПЛА модели Shahed».

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

В конце сентября министерство финансов США вычеркнуло российскую машиностроительную компанию «ОДК-СТАР» из санкционного перечня по РФ.

Изначально власти Соединенных Штатов включили фирму в ограничительные реестры в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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