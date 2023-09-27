В Венгрии заявили, что не будут обсуждать с Россией новые контракты по энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Вене с коллегами из Австрии, Словакии, Словении и Чехии заявил, что Венгрия не планирует обсуждать с Россией заключение новых контрактов в области энергетики, поскольку продолжается действие долгосрочных соглашений, передает ТАСС.

Министр подтвердил, что намерен 13 октября посетить Москву для участия в Российской энергетической неделе. Он уточнил, что публично объявлял об этом после встречи с российским главой МИДа Сергеем Лавровым в конце прошлой недели в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сийярто уточнил, что в ходе визита в Москву планирует встретиться с российским вице-премьером Александром Новаком, чтобы обсудить сотрудничество в области энергетики.

«Но нам не нужны новые соглашения [с Россией] о поставках нефти и газа, у нас есть действующие контракты», — подчеркнул он.

23 сентября Сийярто заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров гарантировал ему продолжение поставок венгерской стороне нефти и газа в соответствии с рамками контрактов.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС.