Захарова рассказала о двух типах стран, которые продолжают говорить об Украине

Украинский кризис остается одной из самых важных тем в мире, отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. При этом страны, которые еще не потеряли интерес к этому вопросу и продолжают обсуждать его, преследуют разные цели, заявила она, отвечая на вопрос kp.ru.

Захарова поделила государства, не утратившие интерес к Украине, на две основные группы. «Первая всячески поддерживает киевский режим, аплодирует самим себе и рассуждают на тему того, как они будут расправляться с Россией. Есть у них такие больные фантазии», – отметила дипломат.

Ко второй группе она отнесла страны, которые пытаются найти способ урегулирования конфликта. Этот вопрос волнует многих, на сегодня есть уже более 20 проектов возможного завершения конфликта, напомнила Захарова.

«Надо отдать должное их стремлению внести свой вклад и этому можно только аплодировать», – заключила она.

Захарова ранее также заявила о планах Киева использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по городам Донбасса и Крыма. По ее словам, удары киевские власти намерены наносить по соцобъектам и жилым домам.