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Германия усилила контроль на границе с Чехией и Польшей

Глава МВД Германии заявила об ужесточении контроля на границе с Польшей и Чехией

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Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Правительство Германии усилило контроль на границе с Польшей и Чехией с целью борьбы с нелегальным ввозом мигрантов на территорию страны. Такое заявление сделала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что с 27 сентября сотрудники полиции начали проводить дополнительные мероприятия для предотвращения незаконного попадания граждан других государств в Германию. Она уточнила, что речь идет о «гибких и целенаправленных мерах» по контролю на маршрутах перевозки мигрантов с территории Чехии и Польши.

Как сказала министр, Берлин поддерживает тесный контакт с Варшавой и Прагой по данному вопросу. Кроме того, налажено сотрудничество с федеральными землями Бранденбург и Саксония.

«При этом мы заботимся о том, чтобы меры по контролю оказывали как можно меньшее влияние на людей и экономику в повседневной жизни», — добавила Фезер.

Руководитель немецкого МВД обратила внимание, что с оптимизмом относится к уже принимаемым мерам. В то же время она не исключила дальнейшего ужесточения ограничений и указала, что сохранение открытых границ между странам Европейского союза (ЕС) требует более эффективного контроля миграционного потока.

Ранее в ФРГ заявили о планах сократить федеральные расходы на беженцев.

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