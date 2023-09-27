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В Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца

МИД Германии назвал неприемлемым инцидент с присутствием в парламенте Канады члена СС

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CBS News

Инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», является неприемлемым. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель МИД ФРГ, передал ТАСС.

«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем», — отметил представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Он уточнил, что посол ФРГ вместе с коллегами из стран G7 приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. Но о присутствии Хунки ей заранее не сообщили. Представитель МИД ФРГ подчеркнул, что дипломат не знала, что присутствовавший на заседании — член СС.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покидает свой пост 27 сентября.

26 сентября глава МИД Канады Мелани Жоли сочла скандал с эсэсовцем позором для страны и парламента. Она заявила, что спикер палаты общин должен уйти после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца.

Ранее посол России потребовал извинений от Канады за овации нацисту.

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