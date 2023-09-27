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Путин проведет встречу с избранными главами российских регионов

Путин проведет встречу в режиме видеосвязи с избранными главами субъектов России

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября, в режиме видеосвязи встретится с избранными главами регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти», — сказано в сообщении.

24 сентября в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин, сообщалось, что Путин встретится с новоизбранными главами российских регионов на этой неделе. Отмечалось, что это будет не торжественная встреча, а обсуждение «конкретных рабочих установок».

С 8 по 10 сентября в Единый день голосования в 21 регионе состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы прошли в четырех новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

На должность губернатора Запорожской области был избран Евгений Балицкий, а губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо. Народный совет ДНР избрал главой региона Дениса Пушилина, также 23 сентября в должность главы ЛНР вступил Леонид Пасечник.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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