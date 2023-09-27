Появилось видео задержания Рубена Варданяна

В сети появилось видео задержания бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Ролик опубликовал Telegram-канал «Армянская вендетта».

На опубликованных кадрах видно, как четверо силовиков идут позади мужчины, предположительно, Варданяна.

Ранее погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, опубликовав соответствующее фото. Бизнесмен была задержан на пункте выезда с госграницы «Лачин» при движении из Карабаха в сторону Армении. Азербайджанские пограничники увезли его в Баку «для принятия соответствующего решения».

До официальной реакции супруга Варданяна сообщила об аресте своего мужа.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», — написала Вероника Зонабенд в соцсети.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.