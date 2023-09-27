В Кремле не стали комментировать запрет на поездки депутатов в новые регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать распоряжение, согласно которому депутатам Государственной думы и сенаторам Совета Федерации запретили посещать новые регионы страны без предварительного согласования. Журналисты задали представителю Кремля соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга.

«Я оставлю это без комментариев», — сказал он.

26 сентября депутат ГД Михаил Матвеев сообщил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение о запрете выездов в новые российские субъекты без согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. В своем Telegram-канале законодатель подчеркнул, что ограничения в том числе коснулись сотрудников администрации главы государства и ряда других структур.

Депутат подчеркнул, что речь идет только о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Крыма в соответствующем списке не оказалось, уточнил он.

В июле 2023 года издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что теперь при желании посетить воинские части в зоне спецоперации депутаты обязаны направлять соответствующие запросы министру обороны Сергею Шойгу или начальнику Генштаба Валерию Герасимову. В материале было указано, что солдаты пожаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне». При этом в тот момент никакой информации о запрете на посещение новых субъектов страны не поступало.

Ранее в Госдуме рассказали, с чем связано ограничение поездок законодателей в зону СВО.