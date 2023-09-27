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Глава МО Украины проведет встречу с коллегами из стран НАТО

Глава Минобороны Украины Умеров встретится с коллегами из НАТО в Брюсселе

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министры обороны стран НАТО пригласили главу военного ведомства Украины Рустема Умерова на встречу в рамках заседания Украина-НАТО в Брюсселе, которая состоится в октябре. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталью Галибаренко.

«Официальное знакомство министра обороны со странами-членами альянса в штаб-квартире состоится в октябре, когда будет проходить заседание министров обороны альянса, на которое он приглашен в рамках заседания совета», — заявила Галибаренко.

Ранее Рустем Умеров рассказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о ходе наступления Вооруженных сил Украины.

«Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите... Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции», — отметил глава военного ведомства Украины.

До этого Зеленский провел первую ставку после возвращения из США.

Ранее офис украинского президента Владимира Зеленского решил отправить в отставку заместителей министра обороны страны, так как в ведомстве процветает коррупция.

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