Жена Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана

Жена бывшего госминистра (соответствует должности премьера) непризнанного Нагорного Карабаха Румена Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана. Ее публикация размещена в Telegram-канале бизнесмена.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», — рассказала женщина.

До этого об аресте бизнесмена писало агентство ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Варданян призвал Армению признать независимость Нагорного Карабаха.