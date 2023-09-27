В МИД РФ заявили о продолжении контактов Москвы и Еревана

Контакты между Москвой и Ереваном продолжаются на различных уровнях. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они (контакты. — «Газета.Ru») продолжаются на различных уровнях. Мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом», — сказала она.

Захарова также отметила, что Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией и никогда не была инициатором их обострений.

25 сентября в МИД РФ сообщали, что в армянских СМИ явно с подачи властей развернута антироссийская вакханалия. Российское внешнеполитическое ведомство также опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией.

В этот же день стало известно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров обсудил с главой Министерства внутренних дел России Владимиром Колокольцевым сотрудничество между силовыми ведомствами двух государств.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого прокомментировал обострение ситуации в Армении. Он уточнил, что сейчас Москва и Ереван поддерживают диалог на различных уровнях. Более того, недавно у главы государства состоялся телефонный разговор с Пашиняном.

Ранее политолог Гуреев заявлял, что из Нагорного Карабаха скоро вывезут всех армян.