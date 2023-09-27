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В МИД РФ ответили молдавскому президенту на обвинения в адрес Москвы

Захарова: Санду списывает недовольство молдаван политикой Кишинева на Москву

Президент Молдавии Майя Санду пытается списать недовольство, которое граждане республики испытывают в связи с проводимой властями политикой, на Россию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова, передает RT на русском.

Дипломат отметила, что ухудшение социально-экономической ситуации в Молдавии произошло из-за просчетов действующего правительства. В связи с этим, по словам Захаровой, Кишиневу не стоит возлагать на Москву ответственность за происходящее.

«Россия ни при чем. Но этот тезис Запад разработал не только для Молдавии», — добавила представитель ведомства.

Она подчеркнула, что принципы демократии в республике оказались подорваны. В частности, оппозиционные политики начали подвергаться активному преследованию. Также местные власти закрывают неугодные им СМИ и депортируют журналистов, резюмировала Захарова.

25 сентября молдавский лидер обвинила правительство РФ в намерении вмешаться в ход предстоящих выборов. Как сказала глава государства во время интервью для телеканала TV8, Москва поступает подобным образом не только с Кишиневом, но и с другими странами.

Ранее Санду призвала отказаться от поддержания отношений с Россией ради продвижения в стране европейских ценностей.

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