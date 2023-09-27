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В МИД России рассказали, чем может обернуться для Канады заигрывание с нацистами

Захарова заявила, что заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с РФ

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Global Look Press

Заигрывания канадских властей с нацистами могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Оттавы, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается в трансляции на официальном YouTube-канале российского дипведомства.

По словам Захаровой, РФ рассматривает Канаду как недружественное государство.

«Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, все это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях», — предупредила официальный представитель МИД РФ.

Сейчас отношения Москвы с Оттавой уже в глубочайшем кризисе по причине позиции канадского руководства, напомнила она.

«Мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику», — заключила Захарова.

24 сентября Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал нациста. В связи с этим инцидентом посольство России приняло решение направить в МИД Канады ноту. Приглашение 98-летнего украинского ветерана войск СС Ярослава Хунки (Гунько) в парламент Канады на встречу с делегацией президента Украины Владимира Зеленского осудили и в ООН.

Ранее посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту Ярославу Хунке.

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