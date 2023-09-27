В Грузии назвали неприемлемым визит президента в страны Балтии

Член парламентского большинства Грузии Дмитрий Хундадзе назвал поездку президента страны Саломе Зурабишвили в Латвию, Литву и Эстонию без разрешения правительства нарушением конституции. Он заявил, что Конституционный суд даст оценку подобных действий. Слова Хундадзе приводит телеканал Imedi.

«Это нарушение Конституции. Я думаю, она должна быть главным гарантом защиты Конституции. Подобные шаги категорически неприемлемы… Конституционный суд это рассмотрит, и на основании его ответа будут оценки и действия», — заявил парламентарий.

25 сентября в администрации Зурабишвили заявили, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии. Она собирается обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС. У Зурабишвили запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и литовским коллегой Гитанасом Науседой.

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии начали изучать заявку об импичменте президенту.