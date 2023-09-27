В США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине

США не намерены прекращать конфликт на Украине. Такое мнение высказал эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис.

По его словам, у американских властей нет стратегии для завершения войны, они не представляют, как она должна закончиться. В связи с этим, отметил Дэвис, Вашингтон выступает против любых попыток решить конфликт дипломатическим путем.

Эксперт добавил, что победа Украины в этом конфликте невозможна, а продолжать поддерживать эту страну «столько, сколько потребуется» не имеет никакого смысла.

В свою очередь экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял в интервью «Известиям», что в странах Запада среди населения растет недовольство поддержкой Украины.

По его словам, граждане ратуют на то, что средства, потраченные на эту страну, могли бы пойти на здравоохранение, социальную сферу и на помощь нуждающимся группам населения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.