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Посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту

Посол РФ потребовал извинений от Канады перед русскими за овации эсесовцу Хунке

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Global Look Press

Посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от канадских властей перед русскими и русской общиной Канады за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, передает ТАСС.

По его словам, «в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады». Дипломат назвал неприемлемыми попытки игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией «Галичина», геноцид русского народа.

«Требую реакции канадских властей», — сказал он.

Ранее Белоруссия потребовала извинений от властей Канады за приглашение этого нациста в парламент.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.

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