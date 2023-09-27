Бразилия выступила за раскрытие данных расследования взрывов на «Северных потоках»

Постоянный представитель Бразилии при ООН Сержиу Данесе заявил, что Дания, ФРГ и Швеция должны раскрыть результаты своих расследований диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

По словам Данесе, Бразилия неоднократно выражала поддержку проведения объективного и без внешнего вмешательства расследования взрывов. Кроме того, сказал дипломат, диверсии на «Северных потоках» являются явной угрозой международному миру и безопасности и требуют прозрачного и своевременного раскрытия предварительных выводов расследований взрывов.

Данесе выразил уверенность, что недостаток надежной информации о расследованиях ведет к спекуляциям и обвинениям.

Ранее сообщалось, что американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия США и Норвегии в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.