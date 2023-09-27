Журналист Херш заявил, что Дания и Швеция допустили диверсию США на «Северных потоках»

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия США и Норвегии в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.

«Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников», — указал журналист.

По его словам, американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии — норвежском тральщике — было бы трудно спрятать, пока водолазы делали свою работу.

Херш также заявил в своей статье, что причастные к подрыву «Северных потоков» граждане Соединенных Штатов не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Он также утверждает, что после подрыва газопроводов бумажные документы об операции уничтожили.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину.