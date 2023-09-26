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Китай призвал сотрудничать с РФ по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Дипломат Шуан: КНР призывает страны сотрудничать с РФ в вопросе Северных потоков

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Swedish Coast Guard/AP

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации, что Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков».

Гэн Шуан отметил, что Россия является одной из главных сторон, «вовлеченных в этот взрыв».

«Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это [взаимодействие]», — сказал китайский дипломат.

По его словам, все попытки политизировать расследование только создадут больше подозрений и спекуляций.

До этого прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что в стране надеются завершить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) до конца текущего года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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