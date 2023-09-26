Китай призвал сотрудничать с РФ по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации, что Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков».

Гэн Шуан отметил, что Россия является одной из главных сторон, «вовлеченных в этот взрыв».

«Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это [взаимодействие]», — сказал китайский дипломат.

По его словам, все попытки политизировать расследование только создадут больше подозрений и спекуляций.

До этого прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что в стране надеются завершить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) до конца текущего года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».