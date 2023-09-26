Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти США пошли на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, которая нуждается в российских энергоресурсах. Такое заявление он сделал, выступая на заседании всемирной организации, передает ТАСС.

«В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» — это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах», — сказал постпред.

По его словам, перед Германией, Данией и Швецией «поставлена задача выгораживать причастность» Соединенных Штатов к теракту на этих трубопроводах, у следователей из этих европейских стран «связаны руки и закрыты глаза».

Дипломат также указал на обреченность попыток стран Запада замять проведение расследования по подрыву «Северных потоков».

«Их тактика немудрена и понятна — тянуть резину сколько получится, в идеале еще год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно. Рекомендуем им не тратить на это время и силы, все подобные попытки заведомо обречены на провал», — сказал Небензя.

До этого депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт заявил, что власти ФРГ и других участвующих в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» стран не раскрывают Москве его подробности, потому что могут испытывать давление со стороны «антироссийского альянса».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину.