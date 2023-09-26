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Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады

Захарова: спикер парламента Канады стал козлом отпущения в скандале с нацистом

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Из спикера палаты общин Канады Энтони Рота в скандале с выступлением в парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина», сделали козла отпущения. С таким заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за позорного чествования эсэсовца. По словам дипломата, из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его соратников. Захарова особо подчеркнула, что за нацистские лозунги, которыми встречали главу Украины Владимира Зеленского, «никто не извинился».

«Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто <…> поддерживает <…> «галичину», <…> бандеровцев и прочую нацистскую шваль», — предрекла официальный представитель МИД РФ.

26 сентября в США сочли уместным шагом реакцию Канады на нациста в парламенте.

Ранее спикер парламента Канады признался, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем».

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