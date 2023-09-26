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Спикер парламента Канады заявил, что уходит в отставку из-за скандала с чествованием нациста

Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста

Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Об этом сообщает ТАСС.

«<…> сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте.

Рота отметил, что уходит «с тяжелым сердцем». Он уточнил, что официально покинет свой пост в среду, 27 сентября.

Рота пригласил в честь визита главы Украины Владимира Зеленского на заседание парламента 98-летнего Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина», известной зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

26 сентября глава МИД Канады Мелани Жоли сочла скандал с эсэсовцем позором для страны и парламента. Она заявила, что спикер палаты общин должен уйти после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал спикера палаты общин уйти в отставку.

Ранее посол Антонов назвал циничным отказ Госдепа осудить появление эсэсовца в парламенте Канады.

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