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В Канаде заявили, что пока не получали запрос из Польши на экстрадицию нациста Хунки

Минюст Канады: запрос Польши на экстрадицию нациста Хунки пока не был получен

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Global Look Press

Канадские власти пока не получали официальных запросов польской стороны на экстрадицию 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на генпрокурора и министра юстиции Арифа Вирани.

Глава ведомства обратил внимание, что министерство пока «не может комментировать», поскольку еще «не получало никаких запросов» об экстрадиции. Он отметил, что ни один официальный представитель польской стороны «не вступал в контакт» по данному вопросу.

26 сентября министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры для возможной экстрадиции Хунки из Канады.

24 сентября глава Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал нациста. В связи с этим инцидентом посольство России приняло решение направить в МИД Канады ноту.

Депутаты Госдумы восприняли приглашение экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент как преступление по реабилитации фашизма. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Слуцкий счел присутствие нациста в парламенте Канады преступлением по реабилитации фашизма.

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