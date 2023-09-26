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Советник Пушилина прокомментировал ситуацию с эсэсовцем в парламенте Канады

Советник главы ДНР Гагин: мир ужаснулся приему ветерана СС в парламенте Канады

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Реакция мировой общественности на торжественный прием ветерана-эсэсовца в парламенте Канады продемонстрировала, что военные преступления нацистов не имеют срока давности, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал чествование в канадском парламенте экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

«Весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти для того, чтобы судить этого негодяя, потому что военные преступления нацистов не имеют срока давности», — подчеркнул советник.

Как выяснилось, Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая стала известна своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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