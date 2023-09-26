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Экс-советник Кучмы предрек капитуляцию ВСУ без западного финансирования

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ капитулируют без военной помощи США

Бывший советник президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) без западного финансирования не смогут продолжать боевые действия и капитулируют.

«Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — сказал он.

Соскин добавил, что остановка помощи от Запада вполне вероятна, так как конгресс США пока не одобрил очередной пакет помощи из-за разногласий. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо задуматься о принятии серьезных решений, в частности, об отмене военного положения, так как без западного оружия украинские войска не смогут наступать.

До этого он заявил, что выступления Зеленского на Западе уже «набивают оскомину».

24 сентября Соскин заявлял, что поездки Зеленского в западные страны не увенчались успехом. По его словам, после выступления в Канаде действующему украинскому лидеру «все аплодировали». Аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда он произнес речь перед представителями властей Соединенных Штатов. Однако все эти визиты не дают никакого результата.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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