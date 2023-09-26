В США заявили, что помощь Украине «ведет к финансированию нацизма»

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в своем Twitter, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма».

По ее мнению, конгрессменам в США следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

Документ под названием «Перечень приоритетных реформ» был направлен офису президента Владимира Зеленского, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также Координационной платформе доноров.

В частности, Вашингтон требует от Киева провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что, по мнению США, должно обеспечить финансовую устойчивость компаний и операторов. Кроме того, предполагается расширение состава наблюдательного совета компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» на одного человека, однако при этом не уточняется, гражданами каких государств должны стать новые члены советов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.