Посольство РФ в Канаде направило протест из-за приглашения в парламент ветерана дивизии СС

Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, передает РИА Новости.

По его словам, ответа пока не последовало.

Между тем спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент престарелого бойца «Галичины».

Во время своего выступления в парламенте Канады Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

5 сентября президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».