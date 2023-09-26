Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Канаде направило протест из-за приглашения в парламент ветерана дивизии СС

Посол РФ в Канаде Степанов направил ноту протеста из-за ситуации с ветераном СС

close
100%
Пресс-служба МИД России

Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, передает РИА Новости.

По его словам, ответа пока не последовало.

Между тем спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент престарелого бойца «Галичины».

Во время своего выступления в парламенте Канады Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

5 сентября президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях