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Глава МИД Канады сочла скандал с эсэсовцем позором для страны и парламента

МИД Канады: спикер палаты общин должен уйти в отставку за чествование эсэсовца

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CBS News

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер палаты общин Энтони Рота должен уйти после устроенного им в парламенте чествование украинца-эсэсовца. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, произошедшее является позором для палаты и канадцев.

«Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — резюмировала Жоли.

Рота пригласил в честь визита Владимира Зеленского на заседание парламента 98-летнего Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина», известной зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал спикера палаты общин уйти в отставку.

26 сентября в Госдуме акцию в Канаде сочли оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции.

МИД РФ обвинил канадские власти в русофобской политике на фоне скандала с националистом.

Ранее посол Антонов назвал циничным отказ Госдепа осудить появление эсэсовца в парламенте Канады.

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