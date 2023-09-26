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Патрушев провел российско-египетские консультации по безопасности

Патрушев обсудил с коллегами из Египта ситуацию на Украине

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Каир провел российско-египетские консультации по безопасности. Он обсудил с коллегами ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, передал ТАСС.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья», — уточнили в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ по итогам консультаций.

В ведомстве обратили внимание, что стороны также затронули ситуацию вокруг Украины. На встрече речь шла о сотрудничестве как в рамках БРИКС, так и на площадке ООН.

Москва и Каир наметили пути взаимодействия в информационной безопасности, противодействии терроризму, борьбе с наркотрафиком, незаконной миграцией и других сферах.

В ходе российско-египетских консультаций Патрушев заявил, об отсутствии перспектив разрешения украинского кризиса. Он отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) захлебнулось.

Ранее Патрушев обсудил с наследным принцем Омана проблемы глобальных вызовов.

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