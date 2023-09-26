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В Латвии заявили о готовности полностью закрыть границу с Россией

Президент Латвии Ринкевичс заявил о готовности закрыть границу с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Латвии Эдагрс Ринкевичс заявил о возможности полного закрытия границы с Белоруссией и Россией в случае «массового притока мигрантов». Этот вопрос обсуждался на встрече Ринкевичса с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, передает официальный сайт президента Латвии.

Как следует из текста, в ходе беседы стороны обсудили «возможность гибридных атак на границу Латвии со стороны Белоруссии».

«Эдгарс Ринкевичс выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случаях массового притока мигрантов», — говорится в публикации.

19 сентября стало известно, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Отмечалось, что за шесть дней 894 человека попытались незаконно пересечь границу стран. По информации латвийских властей, за прошедшие 2,5 недели сентября было предпринято 1773 таких попытки.

До этого правительство Латвии сообщило, что с 11 августа республика на полгода усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена заминировать границы с Россией.

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