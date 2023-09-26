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В Госдуме акцию в Канаде сочли оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции

Депутаты ГД выразили возмущение выступлением нациста в парламенте Канады

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РИА Новости

Госдума в своем заявлении осудила выступление в парламенте Канады 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки, назвав это очередным шагом к переписыванию истории. Об этом сообщили в тексте заявления, принятом Думой.

Депутаты выразили крайнее возмущение в связи с «циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции», которое было совершено во время заседания палаты общин парламента Канады.

«Депутаты Государственной думы рассматривают произошедшее вопиющее событие <…> как очередной шаг в <…> курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории», — уточнили в заявлении.

26 сентября власти России обвинили Канаду в русофобской политике на фоне скандала с националистом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. В ведомстве выразили надежду на то, что «здоровые силы» в Канаде выступят против поощряемой властями «фашизации» истории и русофобии.

Ранее Илон Маск заступился за Россию после обвинений премьера Канады.

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