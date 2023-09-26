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Путин обсудит с кабмином развитие Калининградской области

Путин 27 сентября обсудит с правительством развитие Калининградской области

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Президент России Владимир Путин в среду, 27 сентября, проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. На встрече будет обсуждаться реализация программы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

«Основная тема обсуждения — реализация программы социально-экономического развития Калининградской области», — отмечается в сообщении.

Кроме тог, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

В Кремле уточнили, что с докладами выступят глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

Ранее в Калининграде нашли трехсотлетнюю масонскую печать.

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