Путин обсудит с кабмином развитие Калининградской области

Президент России Владимир Путин в среду, 27 сентября, проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. На встрече будет обсуждаться реализация программы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

«Основная тема обсуждения — реализация программы социально-экономического развития Калининградской области», — отмечается в сообщении.

Кроме тог, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

В Кремле уточнили, что с докладами выступят глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

Ранее в Калининграде нашли трехсотлетнюю масонскую печать.