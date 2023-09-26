Посол США увидел опасность в обострении ситуации в Косово

Посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что страны «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция — «Газета.Ru») считают опасным обострение ситуации на севере Косово и Метохии. Его слова приводит сербское агентство Tanjug.

Как отметил Хилл, потребуется приложить дополнительные усилия, чтобы разобраться в произошедшем в регионе. Он также призвал сохранять приверженность политическому урегулированию ситуации.

«Я думаю, что происходят процессы для дальнейшего развития диалога», — сказал дипломат.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает текущую обстановку на севере Косово напряженной и возможно опасной. Он также заверил, что в администрации президента внимательно наблюдают за происходящим в республике.

На севере Косово в ночь на 24 сентября неизвестные обстреляли косовских полицейских. Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию. Президент Сербии созвал Совбез. Что происходит в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сербия перебросила бронемашины на границу с Косово.