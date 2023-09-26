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Президенты России и Ирана поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе

Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с Раиси

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, собеседники обсудили вопросы в том числе по обстановке в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы Кремля, главами государств проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Также Путин и Раиси затронули вопросы вокруг проблематики нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Известно, что Путин рассказал иранскому коллеге о деятельности Российского миротворческого контингента.

Главы государств РФ и Ирана обратили внимание на важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

До этого иранский МИД заявил, что Тегеран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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