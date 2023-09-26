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Путин и Раиси обсудили плавное подключение Ирана к БРИКС

Путин и Раиси обсудили подключение Ирана к БРИКС и ситуацию в Нагорном Карабахе

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение плавного подключения Исламской Республики к деятельности БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африки), информирует Кремль.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Раиси поблагодарил РФ за поддержку заявки на присоединение к БРИКС. Лидеры обсудили шаги «по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности» организации с учетом председательства в ней России в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Раиси обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин рассказал собеседнику о деятельности Российского миротворческого контингента, оказанию гуманитарной помощи жителям региона, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Оба лидера обратили внимание на важности решения вопросов исключительно мирными средствами и выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

Также главы РФ и Ирана подтвердили настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике, транспортной отрасли, туризме и др.

В августе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения, согласно которой с 2024 года к БРИКС присоединятся Иран еще пять стран.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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