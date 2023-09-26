В Польше заявили, что Зеленский окружен плохими советчиками

Министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Владимиру Зеленскому дают плохие советы, комментируя высказывания главы Украины в адрес Варшавы на выступлении в ООН. Слова Пшидача приводит радиостанция ZET.

По словам Пшидача, выступление Зеленского было очень критично воспринято в Польше. Он предположил, что «может быть, на стороне Киева сыграли какие-то нехорошие эмоции, может быть, плохой совет».

«Вокруг [Зеленского] наверняка есть самые разные люди, которые дают неверные советы, проще говоря. Разрыв любого партнерства со странами, которые являются проверенными союзниками и партнерами, не в интересах Украины», — заявил представитель польского президента.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Владимира Зеленского никогда больше не оскорблять поляков.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы.

Ранее в Польше заявили, что могут обойтись без дружбы с Украиной.