Лавров ответил на заявления коллеги из Финляндии насчет россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу МИД Финляндии Элину Валтонен хамкой, а Финляндию — растерявшей нейтралитет страной, которая стала «проектом США», сообщает ТАСС.

Таким образом Лавров отреагировал на заявление Валтонен о том, что россияне «должны платить» за то, что происходит на Украине.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада», — заявил Лавров.

Он посетовал, что Валтонен — неопытный дипломат, которая допустила серьезную ошибку: она назвала истинный смысл введения антироссийских санкций — причинение неудобств простым людям и попытка настроить его таким образом против государства.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Финляндии о санкциях против простых граждан.

Зарубежные СМИ ранее сообщали о планах властей Финляндии продолжить строительство забора на границе с Россией. Предполагается, что 40 км заграждения введут на границе РФ с Северной Карелией.