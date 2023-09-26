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Генсек ООН Гутерриш призвал уничтожить ядерное оружие в мире для предотвращения эскалации

Генсек ООН: Ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

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Andrew Kelly/Reuters

Геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, для ее устранения необходимо уничтожить ядерное оружие. Такой призыв сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.

Гутерриш посетовал на то, что достигавшийся большим трудом в течение нескольких десятилетий прогресс в деле недопущения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сейчас сводится на нет.

Генсек ООН подчеркнул, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны в срочном порядке сделать это, а государства, у которых есть ядерное оружие, должны ввести запрет на все ядерные испытания.

Гутерриш призвал страны к дипломатическому диалогу, необходимому для ослабления напряженности и устранения ядерной угрозы.

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин заявлял, что Россия может «использовать все имеющиеся средства» для защиты своей территориальной целостности.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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