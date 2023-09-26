В Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, нет ли опасений в Москве, что с приближением холодов Украина может усилить атаки по инфраструктуре на территории России.

Песков отметил, что в Кремле видят, что практика нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры продолжается.

«Видим новости наших военных, что БПЛА получается уничтожать, в данном случае все больше беспилотников удается нейтрализовать», — сказал он.

26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате атаки были обесточены семь населенных пунктов. Он отметил, что никто из жителей не пострадал. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.