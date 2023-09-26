Франция формирует более жесткий подход к Китаю в рамках ЕС

Новый более жесткий подход Европейского союза (ЕС) к Китаю формируется из-за опасений Парижа по поводу того, что торговая практика КНР может представлять критическую угрозу для ключевых отраслей экономики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В тексте отмечается, что Франция взяла на себя ведущую роль по изменению политики в отношении Пекина полагая, что бездействие приведет экономику Евросоюза к потерям в долгосрочной перспективе.

«Задача состоит не в том, чтобы превратить торговые отношения Европы с Китаем, объем которых составляет $900 млрд в год в прямую битву, как это делает Пекин с Вашингтоном, а в том, чтобы создать равные условия для крупнейших экономических блоков мира», — заявил собеседник агентства.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы партнеры по ЕС видели в Европе балансирующую силу между двумя мировыми экономическими сверхдержавами, отметил анонимный источник.

До этого сообщалось, что лидеры ЕС обеспокоены чрезмерной зависимостью от Китая по батареям. Из-за перехода на возобновляемые источники энергии потребность Европы в накопителях энергии резко возрастет. При этом ЕС сильно полагается на Китай в производстве батарей и топливных элементов, критически важных для электромобилей, пишет Reuters со ссылкой на документы.

Аналогичная ситуация может сложиться в сфере цифровых технологий, отмечается в документе. Это может затруднить модернизацию экономики и сельского хозяйства ЕС для борьбы с изменением климата. Лидеры ЕС намерены обсудить способы снижения зависимости от Китая, в том числе за счет Африки и Латинской Америки.

Ранее премьер Госсовета Китая предложил Евросоюзу усилить сотрудничество.