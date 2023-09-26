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В Кремле подтвердили планы Путина встретиться с Лукашенко в Киргизии

Песков заявил, что Путин действительно встретится с Лукашенко в Киргизии

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Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Киргизии.

«Можем подтвердить, что планируется такая поездка и встреча, был телефонный разговор двух президентов, но мы сообщали, что Путин и Лукашенко часто говорят по телефону и не каждый раз мы даем сообщение. Контакты используются для сверки часов, повестка развивается динамично, поэтому повестка таких контактов переполнена», — заявил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября в Киргизии.

Белорусский лидер сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером 25 сентября. По телефону лидеры двух государств обсудили большие белорусско-российские проекты.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.

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