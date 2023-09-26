США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны

США и Польша подписали соглашение о выделении Варшаве кредита на сумму $2 млрд на модернизацию обороны. В частности, Польша планирует заменить технику советских времен, переданную Украине, современными образцами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Госдеп США.

Соглашение об иностранном военном финансировании способствует развитию военного сотрудничества двух стран, поскольку Польша стремится усилить свои вооруженные силы на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство.

«В дополнение к своей центральной вспомогательной роли в содействии международной помощи соседней Украине, Польша продемонстрировала свою непоколебимую приверженность укреплению региональной безопасности посредством крупных инвестиций в оборонные расходы», — говорится в заявлении Государственного департамента США.

Там также отмечается, что Польша – верный союзник США, и ее безопасность жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее в Варшаве заявили о неспособности без помощи НАТО противостоять российским войскам.