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Рогозин пообещал вернуться в Запорожье

Сенатор Рогозин заявил, что вернется в Запорожскую область в ближайшее время

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Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин заявил, что вернется в Запорожскую область в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности», — заявил Рогозин.

Он отметил, что запрет для парламентариев на посещение зоны специальной военной операции касается законодателей, которые были избраны от других регионов. Сам Рогозин отметил, что не собирается «отрываться» от своих избирателей.

Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, чем будет заниматься на новой должности.

Рогозин рассказал, что будет строить во взаимодействии с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В его планах реализовать и «некоторые крупные проекты». В частности, перевести жителей региона на российское телевещание.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что продолжает работать на благо РФ.

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