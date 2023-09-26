Власти России обвинили Канаду в русофобской политике на фоне скандала с националистом

Присутствие 98-летнего Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады в ходе выступления там президента Украины Владимира Зеленского, как нельзя лучше характеризует правящий режим премьер-министра Джастина Трюдо, «взявшего на вооружение оголтелую русофобию». Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не намерена мириться с тем, что «канадские либералы заигрывают с нацизмом», и предпримет необходимые шаги в контексте отношений Канады и РФ, «переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис».

При этом в МИД РФ выразили надежду на то, что «здоровые силы» в Канаде выступят против поощряемой властями «фашизации» истории и русофобии.

24 сентября Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России приняло решение направить в МИД Канады ноту.

Комментируя недовольство российской стороны, Трюдо заявил, что это провокация Москвы. Он высказал мнение, что сейчас очень важно дать отпор «российской дезинформации» и продолжать поддержку Украины.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.