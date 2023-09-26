Парламент Армении 28 сентября рассмотрит вопрос ратификации Римского статута МУС

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении 28 сентября рассмотрит вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Соответствующий законопроект представит представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращение к нации заявил, что обеспечит безопасность Армении, в частности, обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

«В декабре 2022 года всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении», — объяснил Пашинян решение ратифицировать Римский статут МУС.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. При этом в середине сентября Армения и США провели совместные военные учения Eagle Partner.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.